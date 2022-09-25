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«Ак Барс» забросил первую шайбу в большинстве в текущем сезоне КХЛ

«Ак Барс» забросил первую шайбу в большинстве в текущем сезоне КХЛ
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В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает «Трактор». В начале третьего периода счёт ничейный — 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Хоккеисты казанского клуба сумели забросить первую шайбу в большинстве в текущем сезоне. Её автором стал защитник Вячеслав Войнов. Галиев сделал скидку на синюю линию, а Войнов мощным броском пробил Мыльникова. Радулов на пятаке перекрыл обзор голкиперу.

Ранее «Ак Барс» совершил 32 попытки забросить в численном большинстве, все они завершились неудачей.

Отметим, что также в составе хозяев отличился Кирилл Панюков. У «Трактора» шайбы забросили Артём Блажиевский и Сергей Телегин.

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