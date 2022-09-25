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Знарок: Кагарлицкий не сел в запас. «Ак Барсу» нужны свежие и здоровые игроки

Знарок: Кагарлицкий не сел в запас. «Ак Барсу» нужны свежие и здоровые игроки
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал ротацию состава в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (3:2).

«Ротация состава? Это не только спортивные моменты, но и отдохнуть надо было кому-то. У нас народа всё меньше и меньше, но есть возможность пустить в бой свежие силы. Кагарлицкий не сел в запас, у нас никто в запас не садится. Есть ротация, когда мы видим, что игрок подустал или есть микротравма. Нам нужны свежие и здоровые игроки. Войнов и Шипачёв тоже подходят под ротацию», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в прошедшей встрече в составе «Ак Барса» на лёд не вышли Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий, а также Александр Бурмистров.

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