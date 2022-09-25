Судьи КХЛ неприкосновенны? Публике не рассказывают о наказании за их ошибки

Две значимых ошибки за две недели — повод для лиги быть более откровенной в своих решениях.

Помните ли вы, как в хоккее появился просмотр больших штрафов? Весной 2019-го в седьмом матче серии «Вегас» – «Сан-Хосе» Коди Икин из «Рыцарей» толкнул в грудь капитана «Шаркс» Джо Павелски. Джо очень неудачно упал, ударился головой об лёд и окрасил его кровью. В моменте это выглядело страшно, поэтому судьи выписали Икину пятиминутный штраф и удалили до конца.

«Сан-Хосе», проигрывавший в середине третьего периода 0:3, смог забить четыре гола за пятиминутку и выиграть решающий матч в овертайме. Однако, несмотря на травму Павелски, само нарушение Икина на «пятёрку» не тянуло: такие тяжёлые последствия наступили по неосторожности. НХЛ отстранила судей от работы, в новом сезоне ввела просмотры больших штрафов, которые очень быстро заимствовали европейские лиги, в том числе и КХЛ.

Оказывается, на видео видно далеко не всегда. Это касается не только просмотра голов, где порой трудно обнаружить шайбу, которая пропадает где-то под амуницией вратаря или накрыта его могучим туловищем. Просмотры удалений, казалось бы, намного проще и очевиднее, но за один месяц судьи КХЛ приняли два неправильных решения в ситуациях, которые и с дивана казались довольно простыми.

Сначала в игре «Салават Юлаев» – «Спартак» тяжёлую травму получил Ярослав Цулыгин, который после подножки от Шейна Принса ударился о борт. Молодого защитника увезли со льда на носилках, пока камеры ловили на скамейке «СЮ» шокированного отца. Принс получил за подножку «5+20» — но только для того, чтобы СДК на следующий день её отменил. На ход игры это не повлияло, «СЮ» в большинстве не забил и проиграл.

Позавчера сюжет повторился — в игре «Торпедо» – «Авангард» форвард хозяев Ю Сато отправился на лёд после столкновения с Семёном Чистяковым. Достаточно легковесный японец улетел так, что это и правда на первый взгляд выглядело страшно. Многочисленные повторы, правда, показывали, что на нарушение это не похоже — Чистяков играл плечом в плечо. Когда судьи объявили о том, что Чистяков получил 5+20, комментировавший матч Леонид Вайсфельд очень удивился и сказал: «Не верь глазам своим».

Максим Сидоренко Фото: РИА Новости

Штраф Чистякова ждала та же судьба, что и принсевский — он был отменён. Но есть существенное различие — команда Ларионова была намного эффективнее в большинстве и забила дважды. Удаление произошло при счёте 1:1, буквально через минуту после того, как гости сравняли счёт — и, конечно, оно полностью изменило ход игры. Кажется, оба решения были приняты по последствиям моментов — как раз то, против чего боролись при введении видеоповторов.

Показательно, что два матча обслуживал один и тот же судья — Максим Сидоренко, работавший и на чемпионатах мира, и на Олимпиаде, обслуживающий игры КХЛ давно. Судя по всему, никаких санкций применено к нему не было — сегодня он работал в Балашихе игру «Витязь» – «Сибирь».

Конечно, мы не знаем, кто из пары главных судей принимал решение — хотя подразумевается, что оно является совместным. Решение о штрафе Принса озвучивал рефери Сергей Кулаков, судящий с первого сезона КХЛ: он, правда, с 14 до 20 сентября назначений не получал. Какие санкции применят (и применят ли) к Денису Наумову, объявившему о штрафе Чистякова, тоже непонятно.

В этом плане интересно сравнить, как разнится подход КХЛ и НХЛ. Наша лига очень хороша в пояснении своих решений, пусть и обычно постфактум. Аналога программы «Судейская» на NHL Network нет и не было, разъяснения департамента судейства НХЛ мы тоже видим редко. Когда плей-офф-2019 был отмечен дикими скандалами, НХЛ фактически самоустранялась от комментария спорных ситуаций или отвечала в стиле «отвалите от нас».

Но при этом НХЛ действует. Арбитров, совершающих крупные результативные ошибки, отстраняют от работы. Судью Тима Пила, который публично признался в том, что судьи уравнивают штрафы, вообще убрали из лиги — пусть и не наказали людей, которые эти правила негласно установили. Эти решения объявляют публично. А объясняет ли КХЛ методику своих наказаний? У нас есть обсуждения, но нет реальных решений.

Например, многие должны помнить, что в серии плей-офф СКА — «Спартак» один из судей послал вратаря Юлиуса Гудачека понятно куда — по губам это легко читалось и в своё время долго обсуждалось. КХЛ могла как-то успокоить публику, но этот судья в следующем сезоне просто не назначался на матчи «Спартака», пока там играл словацкий вратарь.

Возможно, то, что КХЛ пока не отстраняет ошибавшихся судей, связано с изменением судейского корпуса. Лигу вынужденно покинули чешские и латвийские рефери, которые входили в элиту лиги, в DEL уехал Роман Гофман — один из самых заметных судей последних лет. Лига стала привлекать в главные судьи людей, у которых не было кахаэловского опыта, скамейка запасных стала банально короче.

Леонид Вайсфельд в последних комментариях «Чемпионату» говорит об этом же: «Конечно, уехало много опытных арбитров, это сказывается. В целом мне нравится, как судят в КХЛ, но в игре «Торпедо» – «Авангард» меня работа судей разочаровала [...] Но в целом считаю, что качество судейства у нас высокое, даже несмотря на отъезд опытных ребят».

Однако публика наверняка хочет от лиги одного — понятного и публичного наказания виновных, не обязательно тяжёлого. Но банально объяснить, кто ошибся и с какими для себя последствиями, КХЛ вполне может, но пока не делает этого.