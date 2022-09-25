Войнов рассказал о первой шайбе «Ак Барса» в большинстве в сезоне

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов подвёл итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2).



«Матч в очередной раз сложился тяжело, пока у нас ни одного лёгкого матча не было. В этой игре удача немножко улыбнулась нам, заработало большинство. За счёт работы будем цепляться за удачу, надеюсь, она нас не покинет.



Второй период снова команде не удался. Это стечение обстоятельств? Есть игровое задание, но, к сожалению, во втором периоде уже вторую игру подряд не получается его выполнить.



Долгожданное реализованное большинство получилось благодаря моему броску. Как видел эпизод? Да никак не видел, на самом деле мы старались меньше на эту тему разговаривать. Отрабатывали на тренировках новые варианты, обсуждали именно там, старались выдохнуть, потому что давление на нас идёт огромное. Удача улыбнулась – будем стараться её удержать.



Считаю, это была командная шайба, гол произошёл благодаря общей работе», – цитирует Войнова официальный сайт «Ак Барса».

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