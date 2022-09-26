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Мэтт Мюррей рассказал о конкуренции с Ильёй Самсоновым

Мэтт Мюррей рассказал о конкуренции с Ильёй Самсоновым
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Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Мюррей высказался о конкуренции с российским вратарём Ильёй Самсоновым.

«Я думаю, что отношения между партнёрами-вратарями являются ключевыми. Я считаю, что это тот случай, когда вы подталкиваете друг друга, соревнуетесь друг с другом и прикрываете друг друга. Но важно, чтобы это происходило по одному разу за день», – приводит слова Мюррея официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, 25-летний Самсонов минувшим летом подписал однолетний контракт с «Торонто» на сумму $ 1,8 млн. Предыдущие четыре сезона голкипер провёл в «Вашингтоне», где за 89 матчей регулярного чемпионата НХЛ у него был процент отражённых бросков 90,2%.

Недавно Самсонов дебютировал за новый клуб:

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