Менелл: если изучать Вторую мировую, знаешь, какой вклад русские внесли в этой войне

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, почему ему нравится Москва и вспомнил вклад русских в победу во Второй мировой войне.

«В Москве очень много пробок, на другой конец города долго ехать. Но это очень классный город, тут есть всё, что только пожелаешь. Хочешь сходить на выставку или в зоопарк, куда угодно, тут всё есть. Нравится историческое искусство, период Второй мировой войны. Мне всегда это было интересно. Человек должен изучать свою историю или будет обречён её повторить. Важно иметь хобби вне хоккея, чтобы у тебя было занятие помимо игры. Иначе если в хоккее не идёт, то, получается, и во всей жизни не идёт.

Правда ли, что в Америке многие думают, что они сами выиграли эту войну? Нас учат, что союзные силы проигрывали до тех пор, пока США не присоединились. Наверное, поэтому люди и думают, что Америка выиграла. Но если действительно изучать Вторую мировую, то знаешь, как много людей погибло, особенно русских, и какой вклад они на самом деле внесли в этой войне. Тогда начнёшь понимать, что Америка помогла, но не стала причиной победы. Было два фронта – на одном сражалась Британия и США, на другом – Россия», — сказал Менелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с защитником читайте на «Чемпионате»: