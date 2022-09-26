Форвард «Трактора» Пулккинен: в начале сезона место в таблице неважно

Нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен доволен игрой команды, несмотря на поражение в матче с «Ак Барсом» (2:3).
«Как и в любой игре, нужно играть умно. В то же время искать свободные зоны, бороться на чужой половине. Думаю, мы играли хорошо, не стал бы критиковать команду. На данный момент, кажется, будто у нас пошла серия неудач – сложные матчи. Но мы можем переломить эту тенденцию и снова встать на победный путь – у нас хорошая команда.
Разочаровал ли быстрый гол «Ак Барса»? Нет, тем более это начало сезона, и не слишком важно, что там в таблицах. Ладно, 10 игр – давайте смотреть, когда пройдёт 30-40. Мы трудимся каждый день. Как и говорил, играем хорошо, второй период вообще отлично провели, но пошли неудачи. Сезон длинный, вполне ещё можно всё это переломить.
Как впечатления от игры «Ак Барса»? Играл с Тарасовым и Шипачёвым за «Динамо». Но в таких играх неважно против кого играть. Ты просто сфокусирован на игре – против «Ак Барса» или против какой-либо другой команды», — цитирует нападающего официальный сайт клуба.
«Трактор» после 11 матчей имеет в своём активе восемь очков и занимает 10-е место в Восточной конференции.
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