Форвард «Авангарда» Телегин: главное — обыграть «Динамо» и со спокойной душой ехать в Омск

Нападающий «Авангарда» Иван Телегин прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (3:2). Игрок стал автором дубля.

«Если бы не команда, не броски по воротам, я бы не стал героем матча. Команда полностью сыграла правильно, хоть все и устали. Наш выезд подходит к концу, самый главный матч у нас будет через день с московским «Динамо». Главное — увезти оттуда победу и ехать со спокойной душой в Омск.

Проседали в начале всех периодов? Главное было не пропустить быстрый гол, к сожалению это сделать не получилось. Но мы потом начали перестраиваться, соперник стал хватать ненужные удаления, а мы их реализовали. Затем игра была 50 на 50, но Вася Демченко держал нас в игре», — приводит слова нападающего официальный сайт клуба.

Следующий матч «Авангард» проведёт 27 сентября в Москве с «Динамо». Начало матча — в 19:30 мск.