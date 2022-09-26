Епанчинцев: вопрос с реализацией голевых моментов решается только на тренировках

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче с ХК «Сочи» (2:1 ОТ) и отметил игру молодых хоккеистов команды.
«С нашей стороны было не лучшее начало. Мешали ошибки, ненужные удаления, соперник больше владел инициативой. Наш вратарь держал нас в игре при счёте 0:1. Потом сумели перестроиться, немножко добавили в движении, особенно в третьем периоде, где наша команда показала хороший хоккей. Мы создавали моменты и заслужили победу за счёт своей работы. Ребята попали в адаптацию, где-то пропотели и более-менее заиграли в третьем периоде. Благодарен ребятам, в частности, Евгению Аликину. Победили в овертайме. Нужно держаться.
Вопрос с реализацией решается только на тренировках. Много молодых ребят, первый год в этой лиге. Некоторым такой переход даётся не сразу. Работа и тренировки. У нас хорошая вратарская линия. Дадим поиграть и Аликину, и Калниньшу. Евгений держит нас в игре, это самое главное. Не секрет, что вратарь — это больше 50% успеха. Оксентюку непросто. Первый год приехал, молодой. В каждой игре есть моменты. Мастерства пока не хватает, старание и желание есть. Нужно пройти через этот период. Играть он умеет, это самое главное. Грецкий на травме, так что ждём», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
- 26 сентября 2022
-
11:51
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:47
-
10:33
-
10:20
-
10:07
-
09:45
-
08:58
-
08:36
-
08:13
-
07:09
-
07:02
-
06:27
-
06:18
-
06:03
-
05:32
-
04:51
-
04:34
-
04:16
-
03:59
-
03:28
-
02:09
-
01:37
- 25 сентября 2022
-
23:55
-
23:37
-
23:32
-
22:54
-
22:09
-
21:35
-
21:09
-
21:00
-
21:00
-
20:37