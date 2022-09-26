«С выпивкой закончено, я вышел на работу. Пьянству бой!» Разин — о возвращении в команду

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин шуточно прокомментировал своё возвращение к работе в штаб команды.

«С выпивкой закончено. Я вышел на работу. Пьянству бой!» — написал тренер в своём телеграм-канале и прикрепил фото из тренажёрного зала.

Фото: фото из телеграм-канала Разина

Напомним, ранее тренер давал разъяснения некоторым болельщикам, обвинившим его в том, что он «ушёл в запой». Разин пропустил последний матч череповецкой команды с «Барысом» из-за болезни.

Следующий матч «Северсталь» проведёт сегодня, 26 сентября, с «Адмиралом» на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце. Начало встречи — в 19:00 мск. Череповецкий клуб после 10 проведённых матчей имеет на своём счету 11 очков и расположился на седьмой строчке Западной конференции.