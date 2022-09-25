Разин: ни разу пьяным на работе меня никто не видел, я знаю свою дозу
Поделиться
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин объяснил своё отсутствие в матче с «Барысом».
«Всем добрый день! Хочу ответить всем кто пишет, что я «ушёл в запой»! Я не безгрешен. Мне нравится белое сухое вино и хороший дорогой коньяк. Иногда могу выпить баночку пива. Но у меня есть хорошее качество, которым горжусь: я знаю свою дозу! Поэтому ни разу пьяным на работе меня никто не видел», — написал тренер в своём телеграм-канале.
Напомним, Разин отсутствовал на последнем матче череповецкой команды с астанинским «Барысом». Главный тренер объяснил своё отсутствие болезнью и выразил надежду на возвращение в строй к следующему матчу.
Следующий матч «Северсталь» проведёт дома 26 сентября с «Адмиралом». Начало матча в 19:00 по мск.
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
14:31
-
14:00
-
13:57
-
13:31
-
13:23
-
13:11
-
12:56
-
12:24
-
11:54
-
11:03
-
10:35
-
10:14
-
09:43
-
09:16
-
09:04
-
08:50
-
08:35
-
08:21
-
07:27
-
05:26
-
04:35
-
02:21
- 24 сентября 2022
-
23:55
-
23:28
-
23:21
-
23:12
-
23:00
-
22:47
-
22:13
-
22:00
-
21:53
-
21:37
-
21:35
-
21:25
-
21:17
Партнерский контент