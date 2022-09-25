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Разин: ни разу пьяным на работе меня никто не видел, я знаю свою дозу

Разин: ни разу пьяным на работе меня никто не видел, я знаю свою дозу
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин объяснил своё отсутствие в матче с «Барысом».

«Всем добрый день! Хочу ответить всем кто пишет, что я «ушёл в запой»! Я не безгрешен. Мне нравится белое сухое вино и хороший дорогой коньяк. Иногда могу выпить баночку пива. Но у меня есть хорошее качество, которым горжусь: я знаю свою дозу! Поэтому ни разу пьяным на работе меня никто не видел», — написал тренер в своём телеграм-канале.

Напомним, Разин отсутствовал на последнем матче череповецкой команды с астанинским «Барысом». Главный тренер объяснил своё отсутствие болезнью и выразил надежду на возвращение в строй к следующему матчу.

Следующий матч «Северсталь» проведёт дома 26 сентября с «Адмиралом». Начало матча в 19:00 по мск.

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