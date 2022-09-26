Главный тренер минского «Динамо» оценил игру капитана клуба Алексея Емелина

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:4) оценил игру защитника клуба Алексея Емелина.
«Игра Емелина? Вы считаете, что Емелин не выглядит уверенным на льду? Первый гол в наши ворота – там шайба перескочила через клюшку Емелина, это не связано с его уверенностью. Такое случается. Когда игрок соперника доехал до ворот, главная наша ошибка – что игроки не вывели шайбу с пятака и дали добить её в ворота.
Удаление Меркли в большинстве? Прежде чем дать ответ, нужно пересмотреть эпизод. И тогда можно будет говорить, было это от излишнего желания или от неготовности игрока.
Белорус Ерёменко летом перешёл из «Динамо» в «Металлург»? У него хороший потенциал, он хороший игрок. Грустно терять такого игрока с точки зрения «Динамо», но это хорошо для его развития. Он играет в топ-команде, в которой есть культура победителя. Это хорошо как для хоккеиста, так и для национальной сборной. У «Динамо» есть возможность растить и развивать игроков, оттуда они могут уйти в топ-команды и вернуться в сборную хорошими игроками с отличными навыками», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 26 сентября 2022
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