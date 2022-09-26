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СКА одержал десятую победу в сезоне КХЛ, всухую обыграв дома «Торпедо»

СКА одержал десятую победу в сезоне КХЛ, всухую обыграв дома «Торпедо»
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Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

В составе армейского клуба шайбами отметились Дмитрий Яшкин с передачи Дамира Жафярова и Марата Хайруллина, Валентин Зыков, которому ассистировали Владислав Цицюра и Александр Волков, а также Волков — голевой пас на счету Зыкова и Никиты Камалова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл после 11 встреч. «Торпедо» находится на четвёртой строчке Запада, имея в своём активе 14 очков за десять матчей. В следующем матче СКА сыграет дома с «Адмиралом» (28 сентября, 19:30 мск), «Торпедо» — с «Локомотивом» (28 сентября, 19:00 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Яшкин (Жафяров, Хайруллин) – 16:54 (5x3)   2:0 Зыков (Цицюра, Волков) – 36:54 (5x5)   3:0 Волков (Зыков, Камалов) – 42:16 (5x5)
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