СКА одержал десятую победу в сезоне КХЛ, всухую обыграв дома «Торпедо»

Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».
В составе армейского клуба шайбами отметились Дмитрий Яшкин с передачи Дамира Жафярова и Марата Хайруллина, Валентин Зыков, которому ассистировали Владислав Цицюра и Александр Волков, а также Волков — голевой пас на счету Зыкова и Никиты Камалова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл после 11 встреч. «Торпедо» находится на четвёртой строчке Запада, имея в своём активе 14 очков за десять матчей. В следующем матче СКА сыграет дома с «Адмиралом» (28 сентября, 19:30 мск), «Торпедо» — с «Локомотивом» (28 сентября, 19:00 мск).
- 26 сентября 2022
-
22:32
-
22:23
-
22:08
-
21:58
-
21:53
-
21:35
-
21:16
-
21:02
-
20:27
-
20:12
-
19:58
-
19:48
-
19:32
-
19:23
-
19:19
-
18:30
-
18:05
-
17:33
-
16:41
-
16:13
-
15:58
-
15:07
-
14:41
-
14:30
-
14:04
-
13:30
-
13:00
-
12:57
-
12:39
-
11:51
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:47
-
10:33