ЦСКА в московском дерби обыграл «Спартак» в рамках регулярного сезона КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над «Спартаком» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



В основное время в составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев с передачи Ярослава Дыбленко и Михаила Григоренко, а также Константин Окулов, ассистент — Виталий Абрамов. У «Спартака» отличились Егор Савиков, которому ассистировали Александр Хохлачёв и Андрей Локтионов, и Данила Квартальнов с паса Хохлачёва.

В овертайме точный бросок по воротам «Спартака» нанёс Сергей Плотников, принёсший победу армейцам.



ЦСКА занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 13 очков за 10 игр. «Спартак» — на второй строчке, в их активе 15 баллов за 11 встреч.

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