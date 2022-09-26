Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА в московском дерби обыграл «Спартак» в рамках регулярного сезона КХЛ

ЦСКА в московском дерби обыграл «Спартак» в рамках регулярного сезона КХЛ
Комментарии

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над «Спартаком» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

В основное время в составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев с передачи Ярослава Дыбленко и Михаила Григоренко, а также Константин Окулов, ассистент — Виталий Абрамов. У «Спартака» отличились Егор Савиков, которому ассистировали Александр Хохлачёв и Андрей Локтионов, и Данила Квартальнов с паса Хохлачёва.

В овертайме точный бросок по воротам «Спартака» нанёс Сергей Плотников, принёсший победу армейцам.

ЦСКА занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 13 очков за 10 игр. «Спартак» — на второй строчке, в их активе 15 баллов за 11 встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Слепышев (Дыбленко, Григоренко) – 19:04 (5x5)   1:1 Савиков (Хохлачёв, Локтионов) – 33:46 (5x5)   2:1 Окулов (Абрамов) – 43:42 (5x5)   2:2 Квартальнов (Хохлачёв) – 57:26 (4x5)   3:2 Плотников (Слепышев, Нестеров) – 60:54 (4x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022