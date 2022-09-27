Ларионов: скамейки в КХЛ далеко от борта. А стадион — это не парк, где можно пивка выпить

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (0:3) рассказал, почему решил придвинуть скамейку запасных к борту.



«Почему придвинул скамейку запасных к борту? Я очень много говорил с КХЛ. Хоккейный стадион – не парк, где можно прийти, облокотиться на спинку, выпить пивка и сидеть отдыхать. Хоккейная скамейка – это просто скамейка, без спинок. И это очень далеко сделано, по старому регламенту, который ещё был, когда мы были на международной арене. Сегодня нас уже нет два года и, похоже, не будет ещё несколько лет. Ребята должны сидеть близко, как в НХЛ.



Мы получали большое количество удалений, когда выбегали люди раньше времени. Ты должен быть в игре, смотреть, кто идёт, а не сидеть откинувшись и пить водичку, которую дают в рекламу в лиге», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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