«Зря вы так говорите». Миронов ответил на вопрос о неготовности к замене вратаря ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги матча с ЦСКА (2:3, ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Хорошая игра, с первых и до последних минут, интрига держалась все 60 минут. Что могу сказать… Хороший противник, мастеровитые игроки. Мы терпели, играли. Была возможность в большинстве, надо было реализовывать первые пять минут. Что-то сегодня неважно сыграло большинство. Будем разбираться, в чём причина. Может, не ожидали, что ЦСКА так сыграет. Но разберём, посмотрим. Ребята старались, бились до конца, все 60 минут. Даже в овертайме был шанс забить в пустые. Но удача была на стороне соперника. Готовимся дальше, делаем выводы из этого матча. Индивидуальные ошибки есть, они будут. Стараемся их исключить.



По овертайму — команда была не готова к смене вратаря от ЦСКА? Зря так говорите. Мы выпустили пару нападающих, которые играют в меньшинстве. Мы это всё уже знали заранее, что ЦСКА любит снимать вратаря. Шанс в овертайме? Шайба была у Савикова — ему 19 лет, молодой защитник, не такой опытный, как Нестеров, например. Был, конечно, шанс. Но что сейчас судить. Надо правильные выводы сделать из этого. Может, чуть-чуть растерялся, молодой. Но в таких матчах игроки приобретают опыт. На будущее в такой ситуации будет знать, что делать. Впервые такая ситуация в карьере, наверное. Может, надо было бросить по воротам. Забил бы — и забил, нет — проброс. Может, другой сыграл бы по-другому. Сложно что-то сейчас сказать. Чисто игровая ситуация. Здесь некого винить, вся команда играла до конца», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.