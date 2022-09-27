«Болельщикам должно было понравиться». Рейдеборн — о хитах в матче со «Спартаком»

Шведский вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн подвёл итоги встречи со «Спартаком» (3:2, ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Хорошая игра, мы здорово действовали в зоне атаки, проводили там длинные смены, создавали моменты. Но забить было тяжело. Соперник забивал в нужное время для себя и в ненужное для нас. Тяжёлый матч. Хорошие блоки и хиты, болельщикам должно было понравиться. Доволен, что победили, но думаю, мы должны были выигрывать в основное время.
Неудачная серия? Я бы хотел сыграть лучше, от нескольких голов должен был спасти команду. И мы должны забивать больше, в каждом матче забивали только один гол, могли больше. Мы создаём моменты в каждом матче, надо больше забивать, а мне — меньше пропускать», — передаёт слова Рейдеборна корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
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