«Нэшвилл» разгромил «Флориду» в предсезонном матче

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Филип Форсберг, Коди Гласс, Колтон Сиссонс, а также Таннер Жанно. Российский нападающий Яков Тренин результативными действиями в этом матче отметиться не сумел. По две голевые передачи отдали Мэтт Дюшейн и Маттиас Экхольм. По одному ассисту на свой счёт записали Маркус Нурми, Джордан Гросс и Райан Макдона.

Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Победителем прошлого сезона является «Колорадо Эвеланш».

