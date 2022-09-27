Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нэшвилл» разгромил «Флориду» в предсезонном матче

«Нэшвилл» разгромил «Флориду» в предсезонном матче
Комментарии

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Филип Форсберг, Коди Гласс, Колтон Сиссонс, а также Таннер Жанно. Российский нападающий Яков Тренин результативными действиями в этом матче отметиться не сумел. По две голевые передачи отдали Мэтт Дюшейн и Маттиас Экхольм. По одному ассисту на свой счёт записали Маркус Нурми, Джордан Гросс и Райан Макдона.

Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Победителем прошлого сезона является «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
27 сентября 2022, вторник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Форсберг (Дюшейн) – 14:23 (5x5)   2:0 Гласс (Дюшейн, Экхольм) – 48:01 (5x4)   3:0 Сиссонс (Nurmi, Гросс) – 53:30 (5x5)   4:0 Жанно (Макдона, Экхольм) – 57:12 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022