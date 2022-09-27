«Нэшвилл» разгромил «Флориду» в предсезонном матче

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Филип Форсберг, Коди Гласс, Колтон Сиссонс, а также Таннер Жанно. Российский нападающий Яков Тренин результативными действиями в этом матче отметиться не сумел. По две голевые передачи отдали Мэтт Дюшейн и Маттиас Экхольм. По одному ассисту на свой счёт записали Маркус Нурми, Джордан Гросс и Райан Макдона.
Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Победителем прошлого сезона является «Колорадо Эвеланш».
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