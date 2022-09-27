Ник Дауд снёс Овечкина силовым приёмом на тренировке «Вашингтона»

На тренировке «Вашингтон Кэпиталз» произошёл забавный момент, сообщает Russian Machine Never Breaks. Во время одного из занятий нападающий «столичных» Ник Дауд применил силовой приём против опытного капитана команды Александра Овечкина. В итоге американец снёс россиянина с ног.

Напомним, сейчас Овечкину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894). В прошлом сезоне российский форвард принял участие в 77 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач, суммарно набрав 90 очков.