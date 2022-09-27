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Ник Дауд снёс Овечкина силовым приёмом на тренировке «Вашингтона»

Ник Дауд снёс Овечкина силовым приёмом на тренировке «Вашингтона»
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На тренировке «Вашингтон Кэпиталз» произошёл забавный момент, сообщает Russian Machine Never Breaks. Во время одного из занятий нападающий «столичных» Ник Дауд применил силовой приём против опытного капитана команды Александра Овечкина. В итоге американец снёс россиянина с ног.

Напомним, сейчас Овечкину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894). В прошлом сезоне российский форвард принял участие в 77 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач, суммарно набрав 90 очков.

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