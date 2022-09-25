Бекстрём: если кто и может побить рекорд Гретцки, так это только Овечкин

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Кроме того, форвард высказался о новичках команды.



«Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Будет интересно посмотреть. Если кто и может взять эту планку, так это только Ови.

Изменения в команде? Я думаю, что состав выглядит хорошо. Все пришедшие — опытные хоккеисты, и такое ощущение, что их достижения оценили. Дарси Кемпер — хороший вратарь, который прошлой весной выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо». Эрик Густафссон — опытный защитник с хорошим броском, который пригодится в большинстве. Приятно, что Макан (Маркус Юханссон. — Прим. «Чемпионата») продлил контракт. Он важен для нас», — приводит слова Бекстрёма Expressen.

Напомним, на счету Овечкина 780 голов, а у легендарного канадца 894 шайбы.