Бекстрём: если кто и может побить рекорд Гретцки, так это только Овечкин

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Кроме того, форвард высказался о новичках команды.
«Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Будет интересно посмотреть. Если кто и может взять эту планку, так это только Ови.
Изменения в команде? Я думаю, что состав выглядит хорошо. Все пришедшие — опытные хоккеисты, и такое ощущение, что их достижения оценили. Дарси Кемпер — хороший вратарь, который прошлой весной выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо». Эрик Густафссон — опытный защитник с хорошим броском, который пригодится в большинстве. Приятно, что Макан (Маркус Юханссон. — Прим. «Чемпионата») продлил контракт. Он важен для нас», — приводит слова Бекстрёма Expressen.
Напомним, на счету Овечкина 780 голов, а у легендарного канадца 894 шайбы.
- 25 сентября 2022
-
12:56
-
12:24
-
11:54
-
11:03
-
10:35
-
10:14
-
09:43
-
09:16
-
09:04
-
08:50
-
08:35
-
08:21
-
07:27
-
05:26
-
04:35
-
02:21
- 24 сентября 2022
-
23:55
-
23:28
-
23:21
-
23:12
-
23:00
-
22:47
-
22:13
-
22:00
-
21:53
-
21:37
-
21:35
-
21:25
-
21:17
-
20:57
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:32