Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бекстрём: если кто и может побить рекорд Гретцки, так это только Овечкин

Бекстрём: если кто и может побить рекорд Гретцки, так это только Овечкин
Комментарии

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Кроме того, форвард высказался о новичках команды.

«Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Будет интересно посмотреть. Если кто и может взять эту планку, так это только Ови.

Изменения в команде? Я думаю, что состав выглядит хорошо. Все пришедшие — опытные хоккеисты, и такое ощущение, что их достижения оценили. Дарси Кемпер — хороший вратарь, который прошлой весной выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо». Эрик Густафссон — опытный защитник с хорошим броском, который пригодится в большинстве. Приятно, что Макан (Маркус Юханссон. — Прим. «Чемпионата») продлил контракт. Он важен для нас», — приводит слова Бекстрёма Expressen.

Напомним, на счету Овечкина 780 голов, а у легендарного канадца 894 шайбы.

Новость по теме
Кузнецов: надеюсь, Овечкин побьёт рекорд Гретцки за два сезона и наконец уйдёт на пенсию
Новость по теме
«Ослеп и оцепенел». Защитник «Вашингтона» поделился мнением о достижениях Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022