«Ак Барс» показал специальную форму на матч с «Салаватом». На ней есть отсылки к чак-чаку
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«Ак Барс» представил в своём телеграм-канале особую форму, в которой команда проведёт матч с уфимским «Салаватом Юлаевым». Это будет первое «зелёное дерби» в сезоне-2022/2023.
«Новая форма «зелёного дерби». Любуемся, рассматриваем детали и находим отсылки к чак-чаку. Гостевой комплект дерби заценим в деле сегодня вечером», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 27 сентября, в столице Республики Башкортостан на стадионе «Уфа-Арена» состоится первое «зелёное дерби» нового сезона. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. «Ак Барс» в девяти матчах сезона набрал 13 очков. Казанцы занимают третье место на Востоке. «Салават» в 10 встречах добыл 12 баллов. Уфимцы находятся на пятой строчке.
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