Станислав Бочаров: наигрываем большинство и стараемся гнуть свою линию

Форвард «Салавата Юлаева» Станислав Бочаров поделился мыслями в преддверии матча с «Ак Барсом».

«Готовимся, «Ак Барс» – хорошая команда с хорошим составом. Будем стараться выходить и играть, как на все матчи чемпионата.

Ответственность? Всегда приятно и интересно играть с сильным соперником. Думаю, на такие встречи никакой лишней мотивации не может быть. Все понимают, какого уровня будет матч.

Как у нас дела с большинством? Наигрываем и стараемся гнуть свою линию. Рано или поздно прорвёт, я не сомневаюсь.

Какие эмоции и впечатления от матча с «Ак Барсом» на предсезонке? Тот матч проходил волнами – то чуть лучше, то чуть хуже. Как вы и сказали, это была предсезонка, поэтому на эту игру готовимся на всю, – сказал Бочаров в интервью клубному сайту.