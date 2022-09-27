Защитник «Салавата Юлаева» Мёрфи удалён до конца матча за колющий удар

В эти минуты на «Уфа-Арене» проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» принимает «Ак Барс». После второго периода впереди гости — 1:0.

Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи удалён до конца матча за колющий удар форварда казанцев Станислава Галиева. Отметим, что это удаление реализовал форвард «Ак Барса Кирилл Петров.

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Защитник уфимцев в 10 сыгранных матчах в рамках Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 набрал 4 (0+4) очка.

Мёрфи в минувшем сезоне выступал в системе «Детройт Ред Уингз». Он провёл 53 матча в АХЛ за «Гранд-Рапидс» и набрал 29 (11+18) очков. В КХЛ ранее канадец выступал за «Нефтехимик» и минское «Динамо».