Козлов — о дерби: да, были эмоции, иногда они перехлёстывали «Салават»

Наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о причинах поражения в матче с «Ак Барсом» (0:3).
«Общее в том, что не получается, — это опыт, который приходит с играми. Мы совершаем ошибки, которые не должны совершать. Где связано со сменами, где с принятием решения на синей линии при входе в зону. Много нюансов, но это показывает, над чем работать и что мы можем улучшить. Согласен, что второй период в прошлом матче для нас выдался хорошим, а до этого тоже был провальный. Мы видим, где и что мы можем улучшить.
Такие игры, как «зелёное дерби», украшают хоккей, это праздник и для болельщиков, и для игроков. И в то же время это большое давление, с которым игроки должны учиться справляться. На мой взгляд, это праздник. Мог ли «Салават» перегореть? Да, были эмоции. Они иногда перехлёстывали, но всё это приходит с опытом», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 27 сентября 2022
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