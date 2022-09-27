Тренер «Салавата» Козлов: плохая результативность игроков — моя проблема

Наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал матч с «Ак Барсом» (0:3).
«Плохая результативность игроков? Конечно, это моя проблема, я ответственный за эту команду. Моменты есть качественные, рано или поздно всех прорвёт. Сейчас ребята должны быть крепче психологически, проходить через все моменты, поддерживать друг друга.
Тайминга на первый бросок в большинстве у нас пока нет. Но спасибо, интересная история (от Никиты Нестерова, который рассказывал об Олимпиаде в Пекине и о сборной Швейцарии, которая должна наносить первый бросок в большинстве в первые 10 секунд. — Прим. Чемпионата»).
При подготовке к игре обращали внимание на то, как мы должны играть в каждом из трёх периодов. Есть определённые задачи, план на игру, которых мы должны придерживаться. То, что нет стабильности во втором периоде, мы будем над этим работать.
Нам нужны снайперки? Снайперки – это кто? Если вы заговорили про селекцию, то изначально у нас было достаточно хороших молодых игроков, которым нужно дать шанс. Ребята работают, стараются, прогрессируют. Но чтобы стать снайпером и решать вопросы в ключевые моменты… Во-первых, это либо есть, либо нет. А если есть, и ты это наращиваешь, то так быстро это не появляется. Ты должен пройти через все эти моменты. Найти на рынке? Надо подумать», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 27 сентября 2022
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