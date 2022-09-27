«Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Сибирь»

В Нижнекамске на «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Нефтехимик» принимал новосибирскую «Сибирь». Первую победу в сезоне одержал «Нефтехимик» — 2:1 (ОТ).



В первом периоде на седьмой минуте счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин с передачи Энтони Камара.



Во втором периоде заброшенных шайб не было.



На четвёртой минуте третьего периода счёт сравнял защитник сибиряков Тревор Мёрфи с передач Никиты Сетдикова и Тейлора Бека. На третьей минуте овертайма победу «Нефтехимику» принёс гол Анселя Галимова с передач Михаила Назарова и Михаила Сидорова.

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Следующий матч «Нефтехимик» проведёт в гостях с магнитогорским «Металлургом» 30 сентября в 17:00 мск. «Сибирь» сыграет в гостях с ЦСКА 29 сентября в 19:30 мск.