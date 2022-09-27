Сушко: сказал Менеллу, что не стоит думать над предложением «Динамо», а стоит приезжать

Нападающий московского «Динамо» Максим Сушко рассказал о своей игре с партнёрами по команде.

«Игра в первой бригаде большинства? Мы ещё в прошлом матче разыгрывали лишнего в таком же сочетании. Не ожидали только, что нас выпустят за минуту до конца встречи. А реализовывать большинство особенно приятно, надеюсь, что у нас игра в неравных составах налаживается. Конечно, мне хочется закрепиться в этой бригаде. Думаю, что если буду хорошо играть, то немного усложню задачу тренерам. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы остаться в бригаде.

У меня сразу пошла игра в звене с Кудрявцевым и Уилом? Джордан – это такой игрок, с которым всем будет легко найти взаимопонимание. Он всегда играет с поднятой головой. Мы очень много общаемся, подсказываем друг другу, и многие вещи делаешь интуитивно, уже зная, что там будет либо Паша, либо Джордан.

Что говорил о «Динамо» Менеллу, с которым мы вместе пересекались в прошлом году в одной команде в АХЛ? Мы уже третий год играем вместе, потому что и за год до АХЛ вместе были в минском «Динамо». Я ему всегда говорю, что он меня преследует. А про «Динамо» я сказал, что хорошая организация, хороший город, здесь комфортно. Я ему сказал, что если есть предложение от такой команды, то не стоит думать, а стоит приезжать.

Скауты и генеральный менеджер видели, как он играл в Минске, когда был лучшим бомбардиром команды. У всех бывают невзрачные сезоны, но Бреннан явно не потерял тот скилл и свои навыки по розыгрышу шайбы – он очень силён в розыгрыше. У него был долгий простой без игр, думаю, что будет только добавлять и добавлять», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.