Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов: ребята были перегружены

Наставник «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2 ОТ).

Начало матча ничего не предвещало, что будет такая напряжённая игра. Было несколько хороших голевых моментов, к сожалению, хладнокровия не хватило парням. Потом пошли ненужные удаления. Конечно, некоторые ребята из команды были перегружены. Нашим меньшинством я очень доволен. Неплохо сыграли, самоотверженно и правильно. Ну а в третьем периоде терять уже было нечего, пошли прессинги и владели инициативой. Забили гол, но, к сожалению, большего сделать не смогли. Был выход один на один, надо было решать. Гол в овертайме — бросок, рикошет, попало куда попало.

В чём отличие от матча в Новосибирске? Меньше удалений в предыдущем матче было. У нас одни сидят, которые не обороняются, другие, наоборот, наедаются. Есть человеческий предел. Сегодня в третьем периоде играли здорово, молодцы. Я думаю, что очко нам не помешает в турнирной таблице. Будем готовиться к следующим матчам.

Как оценю игру центральных нападающих, особенно на вбрасывании? Пока статистику не смотрел, но, по-моему, у нас не очень хорошо с этим идёт, беда. С переменным успехом, то один, то второй… хотя работаем каждый божий день. Видимо, это надо врождённо уметь делать», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Сибири».