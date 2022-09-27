Форвард «Нефтехимика» Митякин: «Ак Барс» больше 30 попыток не забивал, и нас прорвёт

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин прокомментировал победу в матче с новосибирской «Сибирью» (2:1 ОТ).

«Хороший матч. Наконец-то мы прервали эту неудачную серию. Это была командная победа. Много бросков заблокировали, вратарь нас подтащил в моментах, где надо было. Всё парни отдавали игре, хорошая лавка была. Думаю, дальше будет только лучше — и качество игр, и результат. У Анселя хороший бросок был, принёс нам победу. Когда «Сибирь» догнала, не было страха. Из прошлого матча мы сделали выводы, учли ошибки. Терпели, ловили всё на себя. В третьем они добавили, но мы хорошо оборонялись, были моменты. Мы провели хороший матч. Большинство? Пока не идёт, хотя в начале сезона мы забивали. «Ак Барс» больше 30 попыток не забивал, хотя там такие мастера! Поэтому и нас прорвёт. Будем больше бросать, вратаря закрывать, и всё хорошо будет», — приводит слова Митякина официальный сайт КХЛ.