НХЛ планирует увеличить потолок зарплат в течение следующих трёх сезонов

НХЛ планирует резко увеличить потолок зарплат в течение следующих трёх сезонов, сообщает Sportsnet.

Потолок зарплат в НХЛ вырос впервые за три сезона в этом году и составил 82,5 миллиона долларов на сезон- 2022/2023.

Поскольку лига продолжает восстанавливаться после проблем, вызванных COVID, и возвращается к нормальной жизни, потолок зарплат должен начать значительно расти в ближайшие годы. Согласно многочисленным источникам, командам НХЛ были даны некоторые руководства относительно того, каким может быть полоток зарплат в будущем:

Сезон-2022/2023:



$82.5 миллиона



Сезон-2023/2024:



$83.5 миллиона



Сезон-2024/2025:



$87.5 — $88 миллиона



Сезон-2025/2026:



Около $92 миллиона.

Отмечается, что это приблизительные цифры, которые могут измениться в будущем.