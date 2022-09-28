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НХЛ планирует увеличить потолок зарплат в течение следующих трёх сезонов

НХЛ планирует увеличить потолок зарплат в течение следующих трёх сезонов
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НХЛ планирует резко увеличить потолок зарплат в течение следующих трёх сезонов, сообщает Sportsnet.

Потолок зарплат в НХЛ вырос впервые за три сезона в этом году и составил 82,5 миллиона долларов на сезон- 2022/2023.

Поскольку лига продолжает восстанавливаться после проблем, вызванных COVID, и возвращается к нормальной жизни, потолок зарплат должен начать значительно расти в ближайшие годы. Согласно многочисленным источникам, командам НХЛ были даны некоторые руководства относительно того, каким может быть полоток зарплат в будущем:

Сезон-2022/2023:

$82.5 миллиона

Сезон-2023/2024:

$83.5 миллиона

Сезон-2024/2025:

$87.5 — $88 миллиона

Сезон-2025/2026:

Около $92 миллиона.

Отмечается, что это приблизительные цифры, которые могут измениться в будущем.

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