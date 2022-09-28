НХЛ планирует увеличить потолок зарплат в течение следующих трёх сезонов
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НХЛ планирует резко увеличить потолок зарплат в течение следующих трёх сезонов, сообщает Sportsnet.
Потолок зарплат в НХЛ вырос впервые за три сезона в этом году и составил 82,5 миллиона долларов на сезон- 2022/2023.
Поскольку лига продолжает восстанавливаться после проблем, вызванных COVID, и возвращается к нормальной жизни, потолок зарплат должен начать значительно расти в ближайшие годы. Согласно многочисленным источникам, командам НХЛ были даны некоторые руководства относительно того, каким может быть полоток зарплат в будущем:
Сезон-2022/2023:
$82.5 миллиона
Сезон-2023/2024:
$83.5 миллиона
Сезон-2024/2025:
$87.5 — $88 миллиона
Сезон-2025/2026:
Около $92 миллиона.
Отмечается, что это приблизительные цифры, которые могут измениться в будущем.
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