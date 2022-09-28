Никита Сошников отличился в первом же предсезонном матче за «Нью-Йорк Айлендерс»

В эти минуты в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч предсезонной подготовки перед стартом регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт 1-й период, гости ведут – 1:0.
Счёт в матче был открыт уже на девятой минуте стартовой двадцатиминутки – отличиться удалось 28-летнему российскому нападающему «островитян» Никите Сошникову, который вернулся в НХЛ после трёх сезонов, проведённых в России.
Российский форвард поразил ворота «Дэвилз» точным кистевым броском в дальнюю девятку из зоны круга вбрасываний после роскошной передачи Виллиама Дюфора из своей зоны. Он отметился первым результативным действием в своём первом же предсезонном матче.
Напомним, Сошников подписал контракт с «Айлендерс» перед началом тренировочных лагерей. Согласно условиям соглашения, которое заключено сроком на один сезон, Никита заработает $ 750 тыс. На протяжении последних трёх лет форвард выступал в КХЛ – за «Салават Юлаев», «Авангард» и ЦСКА.
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