Андрей Свечников признан первой звездой матча «Каролина» – «Тампа»

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников признан лучшим игроком предсезонного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась победой «Каролины» со счётом 5:1.
Второй звездой был признан Дилан Коглан, у которого хет-трик из голевых передач. Третье же место у Йеспера Котканиеми. У него дубль из результативных пасов.
В составе «ураганов» отличились российский нападающий Андрей Свечников, записавший на свой счёт и результативный пас, а также Пол Штястны, Себастьян Ахо, Сет Джарвис и Мальте Стрёмвалль. Автором единственного гола в составе «Лайтнинг» стал соотечественник Свечникова – форвард Владислав Наместников, проведший на льду 14 минут 41 секунду и закончивший матч с показателем полезности «-1».
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