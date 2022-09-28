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Дедлайн на обмены в предстоящем сезоне-2022/2023 НХЛ наступит 3 марта

Дедлайн на обмены в предстоящем сезоне-2022/2023 НХЛ наступит 3 марта
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Национальная хоккейная лига определила дату крайнего срока обменов в новом сезоне-2022/2023. Запрет на сделки между командами наступит 3 марта 2023 года, сообщает журналист Крис Джонстон в своей соцсети.

Напомним, ранее НХЛ объявила об увеличении потолка зарплат в течение последующих трёх лет. На предстоящий сезон-2022/2023 потолок зарплат установлен на отметке $ 82,5 млн. Поскольку лига продолжает восстанавливаться после проблем, вызванных COVID, и возвращается к нормальной жизни, потолок зарплат должен начать значительно расти в ближайшие годы. К сезону-2025/2026 потолок зарплат клуба НХЛ составит около $ 92 млн.

Новый сезон НХЛ начнётся матчем «Сан-Хосе Шаркс» с «Нэшвилл Предаторз» 7 октября. Матч состоится в Праге и начнётся в 21:00 мск.

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НХЛ планирует увеличить потолок зарплат в течение следующих трёх сезонов до $ 92 млн
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Заглавное фото: Getty Images

Источник: NHL

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