Защитник «Авангарда»: выездная серия нам не понравилась, наконец-то возвращаемся домой

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков подвёл итоги 12-матчевой выездной серии и заявил, что в команде ничего не знают о новой арене клуба в Омске.

«Ничего не знаем о новой арене, только по фотографиям. Там молодёжка играла, на видео что-то смотрели. Отличная арена, будем стараться побеждать на ней.

Выездная серия нам точно не понравилась. Эмоционально тяжело, где-то физически. Когда у нас было время, мы заезжали в Омск, там отдыхали, кто-то с семьёй виделся, а на следующий день опять уезжали на выезд. Считаю, что мы хорошо провели выездную серию. Наконец-то возвращаемся домой, в Омск, к нашим болельщикам. С нетерпением ждём первую игру», — цитирует защитника «РИА Новости».

Омский клуб одержал четыре победы в 12 матчах и занимает восьмую строчку в таблице Восточной конференции.