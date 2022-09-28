Плющев: проблемы «Ак Барса» ещё вылезут

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил старт чемпионата в исполнении «Авангарда» и «Ак Барса».

«Я думаю, что она [12-матчевая выездная серия] не совсем удалась «Авангарду». Какие причины? Наверное, надо внутри клуба быть, чтобы разбираться, что там произошло. Но слишком много было не очень уверенных матчей. Естественно, в общем-то и результат…

То, что «Ак Барс» вчера достаточно уверенно обыграл «Салават», говорит о том, что тренерский штаб, наверное, сделал выводы из предыдущих матчей – далеко не выразительных. Ну и, наверное, игроки где-то пересмотрели своё отношение к играм. Что будет дальше, сложно сказать. Впереди длинный чемпионат, и я думаю, что проблемы «Ак Барса» ещё вылезут», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.