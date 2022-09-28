Анатолий Емелин стал главным тренером «Бурана»

В хоккейном клубе Всероссийской хоккейной лиги «Буран» был представлен обновлённый тренерский штаб. Главным тренером команды назначен Анатолий Емелин, старшим тренером остаётся Денис Баев, в должность тренера вратарей вступил Андрей Болсуновский.
Анатолий Емелин (1964 г.р.) — мастер спорта международного класса, воспитанник уфимской школы хоккея. Тренировал такие клубы, как «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Адмирал» (Владивосток).
Последним местом работы Емелина была тольяттинская «Лада», откуда в апреле 2019 года он был уволен с поста главного тренера после поражения от «Сокола» в плей-офф.
Напомним, предыдущим главным тренером «Бурана» был Михаил Бирюков.
- 28 сентября 2022
-
15:10
-
14:57
-
14:49
-
14:19
-
14:15
-
13:35
-
13:15
-
13:07
-
12:51
-
12:44
-
12:24
-
11:40
-
11:27
-
11:00
-
10:40
-
10:19
-
10:00
-
09:40
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
08:34
-
08:14
-
08:02
-
07:39
-
07:26
-
06:58
-
06:43
-
06:07
-
05:38
-
04:46
-
04:39
-
04:29
-
04:27
-
02:30