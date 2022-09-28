Анатолий Емелин стал главным тренером «Бурана»

В хоккейном клубе Всероссийской хоккейной лиги «Буран» был представлен обновлённый тренерский штаб. Главным тренером команды назначен Анатолий Емелин, старшим тренером остаётся Денис Баев, в должность тренера вратарей вступил Андрей Болсуновский.



Анатолий Емелин (1964 г.р.) — мастер спорта международного класса, воспитанник уфимской школы хоккея. Тренировал такие клубы, как «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Адмирал» (Владивосток).

Последним местом работы Емелина была тольяттинская «Лада», откуда в апреле 2019 года он был уволен с поста главного тренера после поражения от «Сокола» в плей-офф.

Напомним, предыдущим главным тренером «Бурана» был Михаил Бирюков.