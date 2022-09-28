Коньков: у «Авангарда» не должно быть проблем с результатом

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Сергей Коньков прокомментировал ситуацию «Авангарда». Омичи на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ потерпели шесть поражений подряд. После 12 матчей у «ястребов» лишь четыре победы.
«Игроки будут исправлять. Тренерский штаб будет подсказывать. Игра будет в любом случае от матча к матчу улучшаться. Самое главное — следить за физическим состоянием игроков. Ребята в команде прекрасно понимают, что положение дел на сегодняшний день никого не устраивает — ни руководство, ни тренерский штаб. И они также, наверное, сами понимают, что нужно двигаться вперёд. Ну и сейчас команда возвращается в Омск. Я уже наслышан, что арена прекрасная, комфортная. Я думаю, что поддержка болельщиков должна сыграть позитивную роль.
Плюс у «Авангарда» будет преимущество на протяжении чемпионата, что у них будет больше домашних матчей. Это тоже скажется положительно. Поэтому не стоит ситуацию драматизировать. Я думаю, что у «Авангарда» не должно быть проблем с результатом. Думаю, что команда будет подниматься и уверенно займёт место в восьмёрке», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 28 сентября 2022
-
16:55
-
16:33
-
15:50
-
15:10
-
14:57
-
14:49
-
14:19
-
14:15
-
13:35
-
13:15
-
13:07
-
12:51
-
12:44
-
12:24
-
11:40
-
11:27
-
11:00
-
10:40
-
10:19
-
10:00
-
09:40
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
08:34
-
08:14
-
08:02
-
07:39
-
07:26
-
06:58
-
06:43
-
06:07
-
05:38
-
04:46
-
04:39