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Коньков: у «Авангарда» не должно быть проблем с результатом

Коньков: у «Авангарда» не должно быть проблем с результатом
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Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Сергей Коньков прокомментировал ситуацию «Авангарда». Омичи на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ потерпели шесть поражений подряд. После 12 матчей у «ястребов» лишь четыре победы.

«Игроки будут исправлять. Тренерский штаб будет подсказывать. Игра будет в любом случае от матча к матчу улучшаться. Самое главное — следить за физическим состоянием игроков. Ребята в команде прекрасно понимают, что положение дел на сегодняшний день никого не устраивает — ни руководство, ни тренерский штаб. И они также, наверное, сами понимают, что нужно двигаться вперёд. Ну и сейчас команда возвращается в Омск. Я уже наслышан, что арена прекрасная, комфортная. Я думаю, что поддержка болельщиков должна сыграть позитивную роль.

Плюс у «Авангарда» будет преимущество на протяжении чемпионата, что у них будет больше домашних матчей. Это тоже скажется положительно. Поэтому не стоит ситуацию драматизировать. Я думаю, что у «Авангарда» не должно быть проблем с результатом. Думаю, что команда будет подниматься и уверенно займёт место в восьмёрке», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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