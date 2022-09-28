Владельцу «Ванкувера» предъявили обвинения в физическом насилии над своими детьми

Владельцу «Ванкувер Кэнакс» Франческо Аквилини предъявили обвинения в жестоком обращении со своими тремя детьми, сообщает Vancouver Sun.

Обвинения были сделаны в контексте заявления бывшей жены Талии Аквилини, развод с которой состоялся в 2013 году, о том, чтобы трое детей, которые, по её словам, учатся в университете на дневном отделении, по-прежнему считались детьми от брака с целью выплаты алиментов.



Клэр Хантер, адвокат Талии Аквилини, в суде заявила, что дети больше не хотят иметь никаких контактов со своим отцом и испытывают «страх и тревогу» по поводу возможности того, что он свяжется с ними. Она рассказала, что Франческо Аквилини выплачивал алименты до сентября 2021 года, но затем прекратил выплаты. Стороны спорили из-за того, что от него скрывали информацию о том, что ребёнок получил высшее образование. Например, названия университетов детей не разглашаются с 2018 года.



По словам Хантер, дети изъявили желание не разглашать свою информацию, чтобы с ними не мог связаться их отец. Отмечается, что одному из детей 24 года и он учится в магистратуре за границей. Второй ребёнок, которому сейчас 22 года, получает степень бакалавра в области машиностроения. Третий ребёнок, которому 20 лет, учится в медицинской школе и мечтает стать хирургом. Все трое детей живут с мамой, которая опекает их. Они остаются с ней во время каникул.



В суде Хантер сослалась на письменные показания под присягой, предоставленные тремя детьми и четвёртым, старшим ребёнком пары. Дети описали жестокое обращение и ненадлежащее поведение со стороны их отца, в том числе предполагаемые случаи физического и психологического насилия, заслушанные судом. В одном случае Аквилини якобы избил одного из своих спящих детей и продолжил избиение после того, как ребёнок проснулся.



Один из его детей утверждал, что видел, как он швырял через комнату пятилетнего ребёнка. По третьему утверждению, он ударил ребенка кулаком в живот, в результате чего ребенок заплакал.



Кен Макьюэн, адвокат Аквилини, сообщил, что утверждения, содержащиеся в письменных показаниях детей, не имеют отношения к делу, рассматриваемому судом. Он не стал конкретно рассматривать обвинения. Однако в заявлении, опубликованном от имени Аквилини, говорится, что он категорически отрицает и «возмущён» обвинениями, выдвинутыми его бывшей женой в суде по семейным делам, в том, что он когда-либо жестоко обращался со своими детьми.