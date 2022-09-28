«2:12, 32:1. Рекордный камбэк». «Трактор» высмеял ошибки в счёте в матче с «Куньлунем»

«Трактор» в одной из своих социальных сетей высмеял ошибки в табличке со счётом в матче с «Куньлунь Ред Стар». В ходе встречи несколько раз к счёту были добавлены лишние цифры. Так, «Куньлунь» в одном из моментов забил 12 голов, сделав счёт 12:2, а «Трактор» — 32, выйдя вперёд со счётом 32:1.
«Рекордный камбэк, рекордная результативность, двойной покер Антона Бурдасова и два набранных очка в Челябинске. Насыщенный выдался вечерок», — говорится в сообщении.
Напомим, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Дубль оформил Антон Бурдасов.
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