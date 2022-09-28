Форвард «Колорадо» Гальченюк был отчислен из клуба через неделю после подписания контракта

Нападающего Алекса Гальченюка, 21 сентября подписавшего просмотровый контракт с «Колорадо Эвеланш», отчислили из команды, сообщает журналист The Athletic Питер Бауф.
Причины такого решения на данный момент неизвестны.
В прошлом сезоне 28-летний Гальченюк сыграл в 60 встречах за «Аризону Койотс», в которых забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно набрав 21 очко.
В НХЛ форвард поиграл за «Монреаль Канадиенс», «Питтсбург Пингвинз», «Миннесоту Уайлд», «Оттаву Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс».
В общей сложности Гальченюк провёл 643 матча в НХЛ и записал на свой счёт 354 (146+208) очка. Показатель полезности за карьеру в НХЛ составляет «-77». Со сборной США нападающий занял четвёртое место на чемпионате мира 2022 года. На этом турнире форвард провёл 10 матчей, в которых набрал пять очков — забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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