«Торпедо» одержало восьмую победу в сезоне, в Ярославле обыграв «Локомотив»
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 13:50 (5x4) 1:1 Коваленко (Марин, Бокун) – 34:48 (5x5) 1:2 Орлов (Белевич, Сато) – 42:13 (5x5) 1:3 Воронин (Орлов, Федотов) – 55:42 (5x5)
На 14-й минуте Максим Шалунов, реализовав численное большинство, вывел железнодорожников вперёд. На 35-й минуте Николай Коваленко сравнял счёт. На 43-й минуте Михаил Орлов вывел нижегородцев вперёд. На 56-й минуте Кирилл Воронин в третий раз поразил ворота ярославцев.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Москве сыграет со «Спартаком». «Локомотив» примет «Северсталь». Оба матча состоятся 30 сентября.
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