«Наша гражданская обязанность». Р. Ротенберг рассказал об акции семьям мобилизованных

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после разгромной победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (6:1) прокомментировал своё решение выплачивать 25 семьям мобилизованных из Санкт-Петербурга по 25 тыс. рублей ежемесячно.
«Что касается помощи в выплате денег мобилизованным, то мы стараемся максимально всем помогать. Чем можем помочь, помогаем. Всей командой соберём дополнительные средства, будем помогать, чем можем. Что касается семей, которые нуждаются в помощи, это организаторы решают. Здесь выбор за организаторами акции. Помогать друг другу — это наша гражданская обязанность, помогать всем.
Да, это личные средства, каждый вносит свой вклад. Я лично вношу свой вклад, чем могу, помогаю. Также командой соберём, будем делать всё возможное, чтобы выделить любую возможную помощь, это наша гражданская обязанность», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 28 сентября 2022
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