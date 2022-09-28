Р. Ротенберг высказался о возвращении в состав после травмы 17-летнего Матвея Мичкова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после разгромной победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (6:1).
«Галимов вернулся, он получил травму на предсезонке. Жёсткий двусторонний спаринг, играли между собой от ножа. Три очка набрал, сыграл на команду, отдал в пустые Бучельникову. Можем только быть благодарны команде за его действия. Мичков выходил на лёд последние 12 минут. Радует, что ребята возвращаются. Дальше посмотрим. Будет ли Мичков играть в Минске, где Емелин? Мы на это не смотрим, отталкиваемся от своей игры. Состав опубликуем за час до матча.
У Николаева и Кошечкина [который пропускал в «Магнитке» тренировки, чтобы сохранить силы] совершенно разный возраст. Тренеры вратарей работают, когда есть возможность дать ему отдохнуть, даём отдохнуть. Важно улучшать игру, продолжать работать. У нас все сильные вратари, сегодня Сергей Иванов здорово сыграл, Саша Самонов скоро выйдет.
Матч с ЦСКА? Для нас самая важная встреча — следующая. Минск обыграл ЦСКА в предпоследней встрече, мы это знаем, смотрели матч. Готовимся к следующей встрече, больше ни о чём не думаем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 28 сентября 2022
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