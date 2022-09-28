«Он спасает что угодно». Фанат повесил на дверь джерси Василевского в ожидании урагана

Журналист Грег Оман на своей странице в «Твиттере» поделился фотографией забавного момента, связанного с российский голкипером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским.
«Молнии» перенесли два предсезонных матча, с «Каролиной Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз», из-за природных катаклизмов, а именно – урагана «Иан», который надвигается на штат Флориду и может иметь весьма серьёзные последствия. На данный момент в штате объявлен режим чрезвычайного положения.
Болельщики с юмором отреагировали на эту ситуацию, а Оман выложил переписку.
«Передаю это с разрешения фаната. Здесь, в Тампе, — шторм не может отнять у нас чувство юмора», — говорится в сообщении.
Фанат «Лайтнинг» повесил на дверь джерси Василевского и подписал фотографию словами «Он спасает что угодно», делая отсылку на хорошую игру российского голкипера.
Фото: Грег Оман, журналист
Фото можно посмотреть в «твиттере» Грега Омана.
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