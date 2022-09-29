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Нападающий «Адмирала» Верба дисквалифицирован на один матч за драку

Нападающий «Адмирала» Верба дисквалифицирован на один матч за драку
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ объявил об автоматической дисквалификации нападающего владивостокского «Адмирала» Марка Вербы.

В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, форвард «Адмирала» Марк Верба пропустит ближайший матч своей команды с «Витязем», который пройдёт 30 сентября в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Вчера Верба подрался с защитником питерского СКА Андреем Педаном. Предыдущий большой штраф за драку Марк получил 11 сентября в матче с «Куньлунем». Тогда нападающий провёл яркий бой с тафгаем Гаретом Хантом. Форвард в текущем сезоне пока не набрал очков и имеет 23 минуты штрафного времени.

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