Нападающий «Адмирала» Верба дисквалифицирован на один матч за драку

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ объявил об автоматической дисквалификации нападающего владивостокского «Адмирала» Марка Вербы.
В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.
Таким образом, форвард «Адмирала» Марк Верба пропустит ближайший матч своей команды с «Витязем», который пройдёт 30 сентября в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Вчера Верба подрался с защитником питерского СКА Андреем Педаном. Предыдущий большой штраф за драку Марк получил 11 сентября в матче с «Куньлунем». Тогда нападающий провёл яркий бой с тафгаем Гаретом Хантом. Форвард в текущем сезоне пока не набрал очков и имеет 23 минуты штрафного времени.
- 29 сентября 2022
-
12:46
-
12:17
-
11:24
-
11:11
-
10:45
-
10:01
-
09:35
-
09:15
-
08:51
-
08:25
-
08:14
-
07:47
-
06:34
-
06:05
-
04:42
-
04:28
-
03:51
-
03:32
-
02:22
- 28 сентября 2022
-
23:55
-
23:28
-
23:17
-
23:14
-
23:06
-
23:01
-
22:56
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:46
-
22:42
-
22:34
-
22:05
-
21:55
-
21:51