Евгений Бирюков: 1000 матчей в КХЛ? Почему бы и нет

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков рассказал о том, сколько ещё планирует играть, что вдохновляет его выходить на матчи и о возможном 1000-м матче в КХЛ.

«Ставил ли себе цель – поиграть лет до сорока? Такую цель пока не поставил. Далеко не загадываю. Нужно идти от года к году. Сейчас смотрим на текущий сезон, затем будем смотреть дальше. Я рассуждаю более глобально (улыбается). Догонят – догонят, нет так нет, вечных рекордов не бывает. Самое главное – правильно относиться к себе, к здоровью, к своему телу. Ментально готовиться ко всему. Я думаю, это в руках каждого. Хоккей сейчас более контактный. Чем старше становишься, тем надо больше тренироваться в отпуске и в сезоне. Помню ещё, когда мы только приходили молодыми в команду мастеров «Металлурга», там были такие игроки, как Дмитрий Юшкевич и Игорь Королёв, царствие ему небесное, которые приехали из Америки. Тогда запомнилось, что они говорили: чем старше становишься, тем надо больше тренироваться. Сначала не поверил этим словам, а сейчас на себе уже это ощущаешь. Чуть дашь себе больше отдохнуть, какую-то слабинку, тем тяжелее это всё навёрстывать. Тело всё равно уже не так быстро восстанавливается, да и времени больше требуется, чтобы набрать форму.

Что меня вдохновляет выходить на лёд? Мне просто нравится сам процесс – играть в хоккей. Прежде всего каждый хоккеист должен любить своё дело, относиться честно к нему и прежде всего к себе. И не обманывать! Если ты перед собой честен, готов ещё играть, тогда, я думаю, у каждого получится сделать длинную карьеру.

1000 матчей в КХЛ? Почему бы и нет? (смеётся). Буду смотреть, думать, играть. Как получится, так получится», — цитирует Бирюкова официальный сайт КХЛ.