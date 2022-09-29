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«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Ак Барс»

«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Ак Барс»
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В Екатеринбурге состоялся матч регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Победу одержала команда «Автомобилист» — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).

В первом периоде на 14-й минуте гол забил нападающий «Автомобилиста» Патрис Кормье с передач Андрея Обидина и Александра Щемерова. На 15-й минуте первого периода счёт удвоил Анатолий Голышев с передач Сергея Широкова и Стефана Да Косты.

На 10-й минуте второго периода третью шайбу екатеринбуржцев забросил нападающий Виктор Неучев с передачи Ефима Гуркина. На 14-й минуте первую шайбу казанцев забросил Вадим Шипачёв с передачи Кирилла Петрова. Через полторы минуты вторую шайбу «Ак Барса» забросил Станислав Галиев.

В конце третьего периода в пустые ворота забил нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек с передач Кёртиса Валка и Олега Ли. Окончательный счёт за 45 секунд до окончания третьего периода установил форвард екатеринбуржцев Степан Хрипунов с передачи Ника Эберта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2022, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Кормье (Обидин, Щемеров) – 13:27 (5x5)   2:0 Голышев (Широков, Да Коста) – 14:26 (5x5)   3:0 Неучев (Гуркин) – 29:07 (5x5)   3:1 Шипачёв (Петров) – 33:31 (5x5)   3:2 Галиев – 35:04 (5x5)   4:2 Мэйсек (Валк, Ли) – 58:47 (en)   5:2 Хрипунов (Эберт) – 59:04 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с «Салаватом Юлаевым» 2 октября в 15:00 мск. «Ак Барс» примет на своём льду хабаровский «Амур» 1 октября в 17:00 мск.

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