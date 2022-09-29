«Забирай манатки и вали в АХЛ!» Цуккарелло рассказал смешную историю про Тортореллу

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло рассказал об отношениях с тренером Джоном Тортореллой во время выступления за «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Мне Торторелла нравится и как тренер, и как человек, мы с ним до сих пор общаемся. Может, я играл не так много, как хотелось бы, но его честность всегда вызывала уважение. Он говорил напрямик, без обиняков, и я это уважал.
Когда становишься старше, начинаешь это ценить. Ты учишься биться за своё место, понимаешь, что легко ничего не дастся. Сейчас в НХЛ, да и во многих лигах, ребятам всё дают легко, чересчур ненапряжно, им не надо по-настоящему доказывать свою состоятельность. А я считаю, что игрок должен доказывать и завоёвывать место в составе, мне это в Торторелле нравилось.
Помню, в свой первый или второй год мы выиграли и шли в раздевалку. Проходили мимо раздевалки «Никс», там была форма команды. Я надел майку, шорты и кроссовки Кармело Энтони и начал стучать мячом. Тут открывается дверь, а я в это время: «Трёхочковый!». Смотрю на дверь, а там Тортс. Он рявкнул: «Собирай эти манатки и вали в Хартфорд!». И я снимаю всё это с себя и говорю: «Ладно, ребят, я пошёл». Но я всегда уважал его честность», — сказал Цуккарелло в подкасте бывшего тафгая НХЛ Джона Скотта.
- 29 сентября 2022
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