Кудашов: никто из легионеров никуда не собирается. «Динамо» не обращает внимания

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный матч с «Амуром» (5:0), а также рассказал о ситуации вокруг легионеров.

«В общем, игра получилась и получилась хорошей, наверное, во всех ипостасях. Но игра всё равно была опасной для нас, когда повели 1:0. 2:0, у соперника были контратаки, и мы могли прозевать их. Но слава богу, что справились и сыграли ровно и сбалансированно, доведя всё до победы.

Уил начинал сезон на краю, но сейчас играет в центре? Много, много нюансов. И подбор игроков, и с кем лучше играть, кому с краю, кому в центре. И на него посмотрели, поняли, где ему лучше. Но это не факт, что так будет и дальше. У нас есть разные варианты, разные сочетания, на данный момент решили так.

Почему когда-то использую семь защитников, а когда-то восемь? И на соперника смотрим, и смотрим, кому надо дать передышку. Тут очень много моментов. Тогда Менелла выводили и понимали, что первая игра – нужна подстраховка после долгого перерыва. Потом не всегда нам нужны 13 нападающих, и это даёт преимущество в звеневых сочетаниях, потому что играют уже целиком звенья, а не тройки и пары защитников. Тут очень много вариантов сыгранности и наигрышей. В конце концов, продолжает идти формирование команды, продолжаем экспериментировать.

Покер О’Делла – редчайшая ситуация, но моментов у него всегда было много. Вы посмотрите, сегодня и у Муранова были моменты на покер, просто не сделал. Вот так скажу. А у Эрика ещё один момент в конце матча был, но не забил. Ожидать покер никогда нельзя, но факт в том, что у него всегда много моментов.

Ситуация вокруг легионеров? Никто никуда не собирается. С прошлого года ничего не изменилось. Та же самая история, всё те же угрозы и непонятная паника. Причём если перевести рекомендации посольства, то они касались лиц с двойными гражданствами. Но мы даже на это не обращаем уже внимания», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.