Шестёркин пропустил три шайбы в предсезонном матче с «Нью-Джерси»

30 сентября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч предсезонной подготовки перед стартом регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл на льду два периода. Его команда повела в счёте на шестой минуте – с передачи Адама Фокса отличился Крис Крайдер. «Нью-Йорк» оформил эту шайбу в меньшинстве. А на 17-й минуте «Дэвилз» переломили ход встречи в свою пользу: Майлз Вуд воспользовался ассистом Даги Хэмилтона, а затем уже сам Хэмилтон забросил шайбу с результативного паса Грэма Кларка. Во втором периоде Натан Бастиан отправил третью шайбу в ворота Шестёркина.
В третьем периоде ворота «Рейнджерс» защищал уже швед Олоф Линдбом. На 47-й минуте игры Хэмилтон записал в актив ещё один ассист, а Томаш Татар оформил счёт 4:1. Затем нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафренье отыграл одну шайбу. Но точку всё же поставили «Дэвилз» – это сделал Эрик Хаула.
- 30 сентября 2022
-
05:36
-
05:35
-
05:33
-
05:10
-
04:40
-
04:38
- 29 сентября 2022
-
23:36
-
23:30
-
23:25
-
23:10
-
23:03
-
23:00
-
22:53
-
22:50
-
22:44
-
22:42
-
22:39
-
22:33
-
22:23
-
21:56
-
21:49
-
21:42
-
21:23
-
21:04
-
20:56
-
20:39
-
20:27
-
20:08
-
19:57
-
19:50
-
19:21
-
18:54
-
18:44
-
17:58
-
17:26