Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестёркин пропустил три шайбы в предсезонном матче с «Нью-Джерси»

Шестёркин пропустил три шайбы в предсезонном матче с «Нью-Джерси»
Комментарии

30 сентября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч предсезонной подготовки перед стартом регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл на льду два периода. Его команда повела в счёте на шестой минуте – с передачи Адама Фокса отличился Крис Крайдер. «Нью-Йорк» оформил эту шайбу в меньшинстве. А на 17-й минуте «Дэвилз» переломили ход встречи в свою пользу: Майлз Вуд воспользовался ассистом Даги Хэмилтона, а затем уже сам Хэмилтон забросил шайбу с результативного паса Грэма Кларка. Во втором периоде Натан Бастиан отправил третью шайбу в ворота Шестёркина.

В третьем периоде ворота «Рейнджерс» защищал уже швед Олоф Линдбом. На 47-й минуте игры Хэмилтон записал в актив ещё один ассист, а Томаш Татар оформил счёт 4:1. Затем нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафренье отыграл одну шайбу. Но точку всё же поставили «Дэвилз» – это сделал Эрик Хаула.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2022, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 05:46 (4x5)   1:1 Вуд (Хэмилтон) – 16:01 (4x4)   1:2 Хэмилтон (Clarke, Бастиан) – 16:42 (4x4)   1:3 Бастиан (Мерсер, Смит) – 34:56 (5x5)   1:4 Татар (Хэмилтон, Зигенталер) – 46:02 (5x5)   2:4 Лафренье – 53:08 (4x5)   2:5 Хаула – 57:11 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022