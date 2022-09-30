Шестёркин пропустил три шайбы в предсезонном матче с «Нью-Джерси»

30 сентября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч предсезонной подготовки перед стартом регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.



Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл на льду два периода. Его команда повела в счёте на шестой минуте – с передачи Адама Фокса отличился Крис Крайдер. «Нью-Йорк» оформил эту шайбу в меньшинстве. А на 17-й минуте «Дэвилз» переломили ход встречи в свою пользу: Майлз Вуд воспользовался ассистом Даги Хэмилтона, а затем уже сам Хэмилтон забросил шайбу с результативного паса Грэма Кларка. Во втором периоде Натан Бастиан отправил третью шайбу в ворота Шестёркина.

В третьем периоде ворота «Рейнджерс» защищал уже швед Олоф Линдбом. На 47-й минуте игры Хэмилтон записал в актив ещё один ассист, а Томаш Татар оформил счёт 4:1. Затем нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафренье отыграл одну шайбу. Но точку всё же поставили «Дэвилз» – это сделал Эрик Хаула.